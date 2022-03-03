Около 600 горняков экстренно вывели из шахты в Кузбассе
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:54, 02 марта 2022
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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590 горняков экстренно эвакуированы из шахты «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области по причине сбоя в работе вентилятора проветривания, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
После короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора на шахте «Распадская» в Междуреченске,— сказал представитель экстренной службы.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв метана. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП.
После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 человек.