Около 600 горняков экстренно вывели из шахты в Кузбассе

590 горняков экстренно эвакуированы из шахты «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области по причине сбоя в работе вентилятора проветривания, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

После короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора на шахте «Распадская» в Междуреченске, — сказал представитель экстренной службы.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв метана. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 человек.