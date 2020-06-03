Охранника хостела в Петербурге заподозрили в избиении посетителя до смерти

Охранник петербургского хостела предстанет перед судом по подозрению в причинении телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего.
О происшествии
Посетитель хостела скончался через неделю на Ладожском вокзале. Следователи считают, что причиной смерти стали травмы, причинённые охранником. Уголовное дело по двум статьям УК РФ рассмотрит Куйбышевский районный суд.
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Москве, где неизвестные избили мужчину и похитили у него рюкзак с 12 млн рублей.
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