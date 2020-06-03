Охранника хостела в Петербурге заподозрили в избиении посетителя до смерти

https://static.news.ru/photo/b3c0ccf2-a58f-11ea-ae15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охранник петербургского хостела предстанет перед судом по подозрению в причинении телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего.

О происшествии сообщают «Невские Новости». По версии следствия, между охранником и посетителем хостела произошла словесная перепалка. Обвиняемый вышел из себя и нанёс несколько ударов потерпевшему кулаками и резиновой палкой по жизненно важным органам.

Посетитель хостела скончался через неделю на Ладожском вокзале. Следователи считают, что причиной смерти стали травмы, причинённые охранником. Уголовное дело по двум статьям УК РФ рассмотрит Куйбышевский районный суд.

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