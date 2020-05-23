Охранник раскрыл подробности стрельбы на юге Москвы

Охранник жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы рассказал об обстановке во время перестрелки 24 мая.
Мужчина отметил, что находился у детской площадки и предупредил людей, чтобы они разошлись по домам. На вопрос, долго ли продолжалась стрельба и много ли было выстрелов, охранник ответил отрицательно,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве.
Двое были задержаны на Каширском шоссе, ещё одного мужчину поймали на месте перестрелки у ЖК «Ясный». Правоохранительные органы считают, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружьё 12-го калибра. В результате инцидента погибших нет, пострадал один человек.
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