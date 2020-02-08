https://static.news.ru/photo/746aea80-4b33-11ea-af27-fa163e074e61_660.jpg Фото: minprom11/vk.com

В Минздраве Республики Коми сообщили, что один из пассажиров самолёта Utair, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска, обратился к медикам с ушибом.

Один пассажир обратился в медпункт усинского аэропорта, но скорая помощь не понадобилась, — сообщили ТАСС в Минздраве.

В справочной службе аэропорта агентству рассказали, что люди с этого борта уже получают свой багаж и разъезжаются по домам, а членов экипажа осматривают медики.

Как писал NEWS.ru, причиной аварии с самолётом в Республике Коми могли стать отказ техники и ошибка экипажа в условиях сильного бокового ветра. Лайнер совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска. У него было сломано шасси, и пилоты вынуждены были приземляться на «брюхо». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 94 человека, никто не пострадал.