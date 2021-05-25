Один из старейших байкеров России разбился в Подмосковье

В Московской области в результате ДТП погиб один из самых старых байкеров России — 82-летний Валерий Ивашкин, известный в мотосообществе под прозвищем Дед. Авария произошла в Мытищах, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что
Ивашкин разбился днём 24 мая. По данным Life, он
За рулём мотоцикла мужчина был с 1952 года. Последние 40 лет он ездил на красной «Яве».
Ранее в Санкт-Петербурге байкер разогнал затор, возникший на шоссе, чем помог медикам скорой помощи спасти младенца, которого везли в больницу.