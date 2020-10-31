Один человек ранен после перестрелки на юге Франции

Во французском городе Монпелье на юге Франции произошла перестрелка. Один человек получил ранение. Об этом сообщает радио France Bleu.
Силовики утверждают, что столкновения произошли между двумя конкурирующими бандами. К расследованию преступления подключилась судебная полиция.
Как писал NEWS.ru, 31 октября в Лионе неизвестный злоумышленник расстрелял из охотничьего ружья православного священника. Мужчина получил ранения, когда закрывал двери храма. Преступник воспользовался тем, что в стране объявлен карантин и на улицах нет людей. Его видели два человека, которые находились в припаркованной машине.
Преступление расследует судебная полиция Лиона в сотрудничестве с антитеррористической прокуратурой. В связи с нападением глава МВД Жеральд Дарманен организовал кризисный штаб.