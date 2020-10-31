Один человек ранен после перестрелки на юге Франции

https://static.news.ru/photo/4f132b32-1c5f-11eb-933c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во французском городе Монпелье на юге Франции произошла перестрелка. Один человек получил ранение. Об этом сообщает радио France Bleu.

Силовики утверждают, что столкновения произошли между двумя конкурирующими бандами. К расследованию преступления подключилась судебная полиция.

Как писал NEWS.ru, 31 октября в Лионе неизвестный злоумышленник расстрелял из охотничьего ружья православного священника. Мужчина получил ранения, когда закрывал двери храма. Преступник воспользовался тем, что в стране объявлен карантин и на улицах нет людей. Его видели два человека, которые находились в припаркованной машине.

Преступление расследует судебная полиция Лиона в сотрудничестве с антитеррористической прокуратурой. В связи с нападением глава МВД Жеральд Дарманен организовал кризисный штаб.