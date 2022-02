Один человек погиб в результате стрельбы около университета в Вирджинии

Фото: michaelniziolek/twitter.com

В сентябре 2021 года сотрудница британской телерадиокорпорации Би-би-си была изнасилована на съёмках кулинарного шоу Hungry For It в Лондоне. Об инциденте стало известно только сейчас, пишет The Sun со ссылкой на источник. Очевидцам запретили распространять информацию о происшествии.

Предположительно, нападавший постучался, ворвался в комнату, где находилась сотрудница, и надругался над ней. Никто из нас не предполагал, что подобное может случиться, когда мы подписывали контракт, — отметил собеседник. В...