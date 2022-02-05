Один человек погиб в результате стрельбы около университета в Вирджинии

Один человек был убит в результате стрельбы в кальянной Melody Hookah рядом с Политехническим университетом в центре Блэксберга в американском штате Вирджиния, сообщила местная полиция в Facebook. Четыре человека пострадали, они госпитализированы. О состоянии раненых пока ничего не известно.

В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался, — заявили в полиции.

Руководство университета сообщило, что один из пострадавших является студентом учебного заведения. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу в кальянной. Местная полиция проводит расследование.

Ранее стало известно, что полиция задержала в Колорадо мужчину, грозившего массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Потенциальным нападавшим оказался бывший преподаватель университета Мэттью Харрис.

Ранее сообщалось, что один ученик погиб, ещё один получил тяжёлые ранения в результате стрельбы возле школы в американском штате Миннесота. Неизвестный открыл стрельбу рядом с учебным заведением и скрылся с места происшествия.