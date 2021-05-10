Один человек погиб в ДТП с фурой и автобусом под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

В Московском метрополитене человек упал под прибывающий поезд. От полученных повреждений он скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро. По информации собеседника агентства, в настоящее время на станции отключён контактный рельс, поезда не ходят. Тело погибшего человека извлекают. Это не первое...