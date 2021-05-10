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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с фурой и автобусом под Пензой

22:33, 10 мая 2021
Фото: 58.mchs.gov.ru

Один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием грузовой фуры и автобуса в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в Бессоновском районе на 651-м километре федеральной трассы М5 «Урал».

По предварительной информации, одна погибшая девушка. Еще шесть человек пострадали, — сообщил собеседник агентства.

Согласно имеющимся данным, фура въехала в пассажирский автобус, когда из него на остановке выходили люди.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что микроавтобус и грузовик столкнулись в Чистопольском районе Татарстана. Жертвами ДТП стали пять человек и ещё четыре, включая ребёнка, получили травмы.

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