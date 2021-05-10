Один человек погиб в ДТП с фурой и автобусом под Пензой

Один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием грузовой фуры и автобуса в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл в Бессоновском районе на 651-м километре федеральной трассы М5 «Урал».
По предварительной информации, одна погибшая девушка. Еще шесть человек пострадали, —
сообщилсобеседник агентства.
Согласно имеющимся данным, фура въехала в пассажирский автобус, когда из него на остановке выходили люди.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что микроавтобус и грузовик столкнулись в Чистопольском районе Татарстана. Жертвами ДТП стали пять человек и ещё четыре, включая ребёнка, получили травмы.