Один человек погиб после жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что один из двух человек, находившихся на борту экстренно севшего вертолёта Ми-2, погиб. Второму в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, отметил чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

Спасатели обнаружили совершивший жёсткую посадку вертолёт, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются, — говорится в его сообщении.

Прежде сообщалось, что спасатели нашли место аварийной посадки Ми-2, а обнаруженных пилота и пассажира передали врачам.

Ранее стало известно, что в МЧС объявили о завершении поисковых работ, в которых были задействованы 300 человек и 80 транспортных средств. Информация о жёсткой посадке Ми-2 поступила в 14:15 мск. Перед этим он вылетел с аэродрома Ижевска и совершал облёт нефтепровода. При жёсткой посадке пилот и пассажир получили травмы.

Пилот Ми-2 Дамир Гафуров связался по рации со спасателями. Он рассказал, что они с пассажиром лежат на земле и им очень холодно — в регионе 11 градусов мороза.