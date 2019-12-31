https://static.news.ru/photo/c37ef286-2c77-11ea-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Один человек погиб и более 20 пострадали в результате неосторожного обращения с петардами во время празднования Нового года на северо-востоке Франции.

В город Агно при разрыве петарды типа «мортира» скончался человек. В Страсбурге врачи оказали помощь десятерым пострадавшим, причём шестерых, в числе которых трое детей, пришлось прооперировать. А в городе Кольмар восемь человек были госпитализированы из-за ранений, «связанных с пиротехническим инцидентом», передаёт РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Ранее NEWS.ru писал, что боксёрская собака умерла в Аргентине на руках у хозяев после панических атак, вызванных запусками салютов. Пёс не смог вынести фейерверков, потому что боялся их и был уже стар, рассказала владелица животного в посте в Facebook. Антонелла отметила, что её сын пытался успокоить собаку, которая страдала, пока жители города Эскель веселились, запуская петарды.