https://static.news.ru/photo/0a737dec-2322-11ea-9e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боксёрская собака умерла в Аргентине на руках у хозяев после панических атак, вызванных запусками салютов.

Пёс не смог вынести фейерверков, потому что боялся их и был уже стар, рассказала владелица животного в посте в Facebook. Антонелла отметила, что её сын пытался успокоить собаку, которая страдала, пока жители города Эскель веселились, запуская петарды.

Она призвала всех поклонников пиротехники отказаться от её использования ради животных.

По словам ректора Первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, грохот петард в Новый год является сильным стрессом для собаки и может довести животное до сердечного приступа. Особенно сильно страдают собаки мелких декоративных пород. Они менее устойчивы к шуму салюта, чем представители крупных пород, которые по своей генетике ближе к волкам, писал NEWS.ru.