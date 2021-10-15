Очевидец описал взрыв на газовой подстанции в Москве

Перед началом пожара очевидец услышал хлопок, а потом увидел столб огня, поднимающийся над зданием газовой подстанции. Об этом пишет «360».

Часов в 12 услышал хлопок, подошел к окну, увидел, что загорелось здание (подстанции — NEWS.ru). Потом был мощный такой столб огня, видимо, газ выгорал. И в течение 10 минут подъехали пожарные, подождали, когда выгорит газ, и начали тушить, — рассказал очевидец.

На ликвидацию пожара ушёл примерно час из-за того, что огонь успел перекинуться на соседние машины, в результате чего пострадало три автомобиля. По данным МЧС площадь возгорания на объекте составила 75 квадратных метров. По имеющимся данным, в результате ЧП пострадал один человек. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Ранее стало известно, что на Котляковской улице в Москве (Южный административный округ), загорелись два здания и 10 автомобилей. Для ликвидации пожара к месту стянули 16 единиц техники и 56 человек личного состава, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.