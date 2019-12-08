https://static.news.ru/photo/661a323e-19c3-11ea-b4e8-fa163e074e61_660.jpg Певица Валерия с сыном Фото: arseniy_shulgin/vk.com

Знакомый сына Валерии Арсения Шульгина Артём Клюшин сообщил подробности аварии, которая произошла под Санкт-Петербургом.

По его словам, в момент ДТП за рулём автомобиля находилась девушка Шульгина — Лиана. Она приняла основной удар на себя.

Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации, — подчеркнул Клюшин.

Очевидец отметил, что это был просто несчастный случай, который произошёл из-за «ужасной погоды» и мокрой трассы.

Он уточнил, что в результате инцидента девушка сломала руку. Её доставили в больницу Тосно вместе с другими пострадавшими, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация. По словам супруга Валерии, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сын хотел сделать сюрприз матери и тайно ехал в Северную столицу на её выступление. За рулём автомобиля находилась девушка Арсения Алина, которая не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В местной больнице молодому человеку сделали операцию, характер которой Пригожин не раскрыл.