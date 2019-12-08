Знакомый сына Валерии Арсения Шульгина Артём Клюшин сообщил подробности аварии, которая произошла под Санкт-Петербургом.
По его словам, в момент ДТП за рулём автомобиля находилась девушка Шульгина — Лиана. Она приняла основной удар на себя.
Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации, — подчеркнул Клюшин.
Очевидец отметил, что это был просто несчастный случай, который произошёл из-за «ужасной погоды» и мокрой трассы.
Он уточнил, что в результате инцидента девушка сломала руку. Её доставили в больницу Тосно вместе с другими пострадавшими,
Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация. По словам супруга Валерии, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сын хотел сделать сюрприз матери и тайно ехал в Северную столицу на её выступление. За рулём автомобиля находилась девушка Арсения Алина, которая не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В местной больнице молодому человеку сделали операцию, характер которой Пригожин не раскрыл.
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