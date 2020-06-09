Обвинённый в убийстве подозреваемого в педофилии пойдёт под суд в Уфе

https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завершено расследование в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, которого обвиняют в избиении до смерти подозреваемого в педофилии и похищении у него денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Вину в совершённых преступлениях обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

30 января 14-летний подросток обратился к Санкину с просьбой о помощи. Ребёнок заявил, что в отношении него и его сверстника были совершены развратные действия. Уфимец избил предполагаемого педофила. 54-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Сообщается, что против погибшего было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», но его прекратили в связи со смертью обвиняемого.

NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге по делу о педофилии задержали 59-летнего сотрудника исследовательского судна «Профессор Логачёв», 54-летнего охранника парковки и 32-летнего лидера рок-группы «ЭйзимО». По версии следствия, подозреваемые годами насиловали школьников и записывали свои действия на видео.