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Четверо потерпевших по делу о дедовщине в Забайкальском крае отказались от претензий к обвиняемому Руслану Мухатову после получения компенсации в 500 рублей каждому. Речь идёт о военнослужащих части, в которой рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Мы считаем компенсацию ненормальной: солдаты пока находятся на срочной службе и они, скажем так, не совсем самостоятельны в своих решениях, — заявил адвокат Руслан Нагиев, представляющий интересы Шамсутдинова.

По его словам, срочники не смогут взыскать ущерб с обвиняемого Мухатова в гражданском порядке, несмотря на то, что остаются потерпевшими по делу. Адвокат заявил, что это смягчает вину Мухатова. Он подчеркнул, что всего по делу о дедовщине проходит шесть или восемь человек. Они все отказались от претензий к Мухатову, кроме Шамсутдинова, сообщает «Новая газета».

Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года. Погибли восемь человек, двое получили тяжёлые ранения. Мужчина заявил, что в части процветала дедовщина. В декабре 2019 года он получил статус потерпевшего по делу о неуставных отношениях. Обвиняемым по этому делу проходит рядовой Руслан Мухатов. Шамсутдинову грозит пожизненное заключение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Руслан Мухатов во время очередного рассмотрения дела о дедовщине в военном гарнизоном суде рассказал об издевательствах в армии.