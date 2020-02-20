https://static.news.ru/photo/68fb86cc-53d6-11ea-9cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Очередной этап рассмотрения дела о дедовщине в воинской части на территории Забайкалья, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, завершился 20 февраля в Читинском военном гарнизонном суде.

На заседании в качестве обвиняемого присутствовал Руслан Мухатов — старослужащий, издевавшийся над солдатами. В процессе рассмотрения стало известно, какими физическими нагрузками, не предусмотренными программой физподготовки, «деды» заставляли заниматься более «молодых» срочников.

Оказалось, что Мухатов принуждал солдат «ловить бабочек», то есть прыгать по команде и хлопать в ладоши. Это и другие упражнения солдат заставляли выполнять по несколько часов. Некоторые из них падали в судорогах, однако им приходилось продолжать, чтобы избежать избиения.

Также Мухатов «пробивал лося» младшим срочникам. Это унизительное физическое наказание, когда человека заставляют скрестить руки перед лицом и по ним сильно бьют. Сам Мухатов уверяет: у него не было неприязненных отношений с потерпевшими, «пробивать лося» они просили сами, а физические упражнения приказывал делать убитый Шамсутдиновым сержант, передаёт 72.ru.

Ранее обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами рядовой Мухатов признал свою вину. Солдат также просил суд об особом порядке рассмотрения дела, который не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. Причиной трагедии срочник назвал дедовщину, писал NEWS.ru.