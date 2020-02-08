https://static.news.ru/photo/4de99706-4a4f-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руслан Мухатов, которого обвиняют в том, что он издевался над солдатом Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, просит рассмотреть дело без предполагаемой пострадавшей стороны. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Руслан Нагиев.

Мухатов просит рассмотреть дело в особом порядке. Этот порядок исключает исследование некоторых доказательств, в частности — опрос свидетелей. Вместе с моим подзащитным мы пришли к выводу, что возражаем против этого решения и хотим исследовать все доказательства, — сказал Нагиев URA.RU.

Адвокат при этом пояснил, что это дело могут начать рассматривать в особом порядке только с согласия потерпевшего и прокурора. При этом Шамсутдинов уже не дал согласия и в связи с этим, рассматривать дело будут в обычном порядке.

Также Нагиев пояснил, что рассмотрение дела в особом порядке могут допустить только в том случае, если соответствующее согласие дадут потерпевший и прокурор. С учетом того, что Шамсутдинов уже не согласился на этот вариант, то его рассмотрят в обычном порядке.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком.

Причиной трагедии срочник назвал дедовщину. Позже Шамсутдинова и нескольких его сослуживцев признали потерпевшими по делу о неуставных взаимоотношениях. В качестве обвиняемого по этому процессу проходит сослуживец Шамсутдинова по подразделению, рядовой Рустам Мухатов.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат бывшего солдата-срочника рассказал, что его подзащитный очень тяжело перенёс этапирование из Читы в Москву.