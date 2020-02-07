https://static.news.ru/photo/af5d70c6-49c7-11ea-8911-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: chp45/vk.com

Адвокат бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьми сослуживцев, Руслан Нагиев рассказал, что его подзащитный очень тяжело перенёс этапирование из Читы в Москву. Сейчас он проходит экспертизу в центре психиатрии им. Сербского.

Рамиль ехал через Иркутск — Новосибирск — Челябинск. Везде его встречали хорошо, заключённые даже делились едой. А в Иркутске его поместили в карцер на 11 дней без объяснения причин. Также у него отобрали личные записи и не вернули до сих пор. Там он сильно похудел, — рассказал NEWS.ru Нагиев.

Адвокат пояснил, что после экспертизы его снова этапируют в Читу через Иркутск, поэтому он намерен подать жалобу.

По поводу предстоящего 14 февраля суда Нагиев сообщил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил особый порядок рассмотрения дела.

Это бывает, когда обвиняемый полностью признаёт свою вину и взамен получает меньшее наказание. И процесс проходит без потерпевших и свидетелей, — уточнил адвокат.

Он сообщил, что намерен возражать против такого рассмотрения дела и будет настаивать на общем порядке, так как это может повлиять на второе уголовное дело, где Шамсутдинов выступит обвиняемым.

Как писал NEWS.ru, по данным следствия, 25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком.