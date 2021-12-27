Обвиняемые в убийстве Никиты Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии

Московский областной суд вынес приговор девятерым фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года. Они получили от 5 до 20 лет колонии. Как уточняет ТАСС, максимальный срок получил Сергей Ходжоян, который нанёс Белянкину смертельный удар ножом.

Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). <...> Назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в приговоре.

Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые держали Белянкина в момент убийства, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Минимальный срок наказания — пять лет колонии общего режима — получил бармен Нарек Степанян. Артур Акобян, Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян и Саак Саакян получили по 5,5 года колонии. Кроме того, с подсудимых взыскано 10 млн рублей по иску родственников погибшего. Адвокат одного из осуждённых Нарек Костанян заявил о намерении обжаловать приговор.

Инцидент произошёл 1 июня 2019 года. Никита Белянкин оказался случайным свидетелем уличной драки. Он не смог пройти мимо и заступился за мужчину, который в ходе потасовки получил ножевое ранение. Спецназовец пытался остановить нападавших, произведя несколько выстрелов из травматического оружия, однако был повален на землю и ранен ножом в область груди. В результате молодой человек скончался на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.