Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина хотят продлить арест Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина

Следствие потребовало продлить до января срок ареста Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщает ТАСС. Ходатайство СК рассмотрят 4 октября в Басманном суде Москвы.

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову А. А. назначено на 4 октября. Следствие просит суд оставить Пермякова в СИЗО до 6 января 2024 года, — рассказали в суде.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно.

Недавно Захар Прилепин впервые вышел в свет после произошедшего. Писатель посетил инаугурацию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.