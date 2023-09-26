Прилепина впервые после покушения заметили на публике Прилепина заметили на инаугурации губернатора Нижегородской области Никитина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Российский писатель Захар Прилепин присутствовал на инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Это первое публичное мероприятие, на котором он присутствовалпосле покушения. Кадры с церемонии инаугурации опубликовал Telegram-канал NewsNN.

На мероприятии рядом с Прилепиным находился руководитель военного учебного центра «Сталь» Сергей Вихарев. Среди военнослужащих он известен по позывному «Пардус». СМИ сообщали, что он принимал участие в штурме Артемовска.

1 августа Прилепин был назначен заместителем командира полка Росгвардии особого назначения по военно-политической работе. По информации NEWS.ru, полк будет сформирован на базе батальона «Оплот» — первого подразделения Росгвардии, в составе которого служат ополченцы Донбасса первой волны.

Полк особого назначения будет обеспечен собственной артиллерией и тяжелой техникой, в том числе танками. Он будет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо Прилепина, в руководство полка также должен был войти командир «Оплота» Сергей Завдовеев.

В середине августа Прилепину было присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением. Сам Прилепин признался, что новое звание — это честь и огромное задание.