Обнаружены пострадавшие при сходе лавины в Бурятии

Туристов, пострадавших при сходе лавины в Бурятии, обнаружили спасатели. На вертолёте людей доставят в больницу. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В Бурятии в районе пика Дружбы на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины — три человека, один из них погиб, —
рассказалсобеседник агентства.
Выжившим оказывается первая помощь. За ними направят вертолёт Ми-8 МЧС для эвакуации в больницу.
Инцидент произошёл в четверг, 6 января, в Тункинском районе Бурятии. Снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов. Один человек погиб, ещё один пострадал.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии.