Обнаружены пострадавшие при сходе лавины в Бурятии

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Туристов, пострадавших при сходе лавины в Бурятии, обнаружили спасатели. На вертолёте людей доставят в больницу. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В Бурятии в районе пика Дружбы на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины — три человека, один из них погиб, — рассказал собеседник агентства.

Выжившим оказывается первая помощь. За ними направят вертолёт Ми-8 МЧС для эвакуации в больницу.

Инцидент произошёл в четверг, 6 января, в Тункинском районе Бурятии. Снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов. Один человек погиб, ещё один пострадал.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии.