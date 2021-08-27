Обнародованы первые кадры с места крушения Су-24 в Пермском крае

Telegram-канал Life Shot обнародовал первые кадры с места крушения разбившегося 27 августа Су-24 в Пермском крае. По предварительным данным, все выжили, сейчас пострадавших везут в больницу.

До этого стало известно, что пилот и штурман успели катапультироваться. Первыми спасатели обнаружили лётчиков. Они также живы, сейчас пострадавшие находятся в ближайшем лечебном учреждении. Их жизням ничего не угрожает, позже их эвакуируют вертолётом.

Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми при перелёте на предприятие для планового ремонта. Полёт выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет. В Минобороны ранее отмечали: воздушное судно летело из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее сообщалось, что заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев в беседе с NEWS.ru прокомментировал падение бомбардировщика Су-24. Он назвал машину «сложным самолётом» и «мощнейшим штурмовиком». Спикер также категорически отверг версию о неопытности пилотов.