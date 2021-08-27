Бомбардировщик Су-24 упал в Перми

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться, пишет РЕН ТВ.

Телеканал не уточняет информацию об их состоянии. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает , что пилоты выжили. По сведениям агентства, причиной случившегося стал отказ техники. Самолёт выполнял тренировочный полёт.

В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта самолёт МиГ-29 потерпел крушение. Лётчик истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода. В момент трагедии были сложные метеоусловия.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в этой связи сообщил, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых.