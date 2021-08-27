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Бомбардировщик Су-24 упал в Перми

16:48, 27 августа 2021
Бомбардировщик Су-24 упал в Перми Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться, пишет РЕН ТВ.

Телеканал не уточняет информацию об их состоянии. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что пилоты выжили. По сведениям агентства, причиной случившегося стал отказ техники. Самолёт выполнял тренировочный полёт.

В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта самолёт МиГ-29 потерпел крушение. Лётчик истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода. В момент трагедии были сложные метеоусловия.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в этой связи сообщил, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых.

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