Обгоревший вертолёт Ми-2 нашли на Камчатке

https://static.news.ru/photo/bb5155cc-b06f-11eb-96be-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kuzyakin/Global Look Press

Сотрудники региональной поисково-спасательной базы нашли под Петропавловском-Камчатским вертолёт, который пропал 8 мая, сообщает ТАСС.

Остатки вертолёта найдены в районе лесного массива посёлка Чапаевка. Данных о судьбе пассажира и экипажа пока нет, — пояснили агентству в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что разбившаяся машина ещё и обгорела. На её борту находились командир Ми-2 и пассажир. Вертолёт летел из аэропорта Елизово на посадочную площадку в районе реки Островной.

Связь с вертолётом пропала около 17:00 по местному времени. Начались поиски, в которых задействовали три вертолёта.

Ранее стало известно, что поиски вертолёта, который пропал в Камчатском крае, приостанавливались в связи с наступлением темноты. Пока позволяла видимость, спасатели обследовали предполагаемый маршрут пропавшего вертолёта, но ничего не нашли. Вертолёт совершал коммерческий рейс.