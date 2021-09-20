«Нравится причинять боль»: пермский стрелок раскрыл истинные мотивы бойни

18-летний Тимур Бекмансуров, который, по предварительной информации, напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет, объяснил кровавую бойню в здании тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании. В результате стрельбы погибли восемь человек, пострадали 24, сообщили в Минздраве.

Что уж держать в тайне, ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить всё вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал это сейчас, то в будущем всё равно убил бы кого-нибудь, — признался Бекмансуров на своей странице во «ВКонтакте».

Стрелок добавил, что чувствует, как каждый день лишь является повторением предыдущего: он начинается со «звона в голове». Молодой человек чувствовал себя уставшим даже после сна и не мог отделаться от ощущения нереальности происходящего.

Как же я устал. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы лишь ради этого момента, — заявил убийца.

Злоумышленник подчеркнул, что мотивом для поступка является ненависть к себе и окружающим, а также презрение и переполняющий гнев. В своём послании Бекмансуров выразил надежду, что «всё это скоро кончится», подчеркнув, что сможет «почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут».

Пермский стрелок добавил, что не боится смерти, так как не религиозен и не фанатичен. Бекмансуров призвал читателей обратить внимание на место, где они живут, и на людей вокруг, комментируя общество в уничижительном тоне.

Среди социального дна почти поголовно один биомусор, но и «сливки общества» представляют из себя такую же биомассу, хоть и имеющую больше ресурсов для своего бесполезного существования. На улицах грязь, мусор, крысы бегают возле дома, везде старые однотонные хрущёвки, — жаловался Бекмансуров.

В заключении своего послания он назвал людей «жадными, эгоистичными, трусливыми и злыми существами», добавив, что «ничего не изменит их натур».

Ранее стало известно, как Бекмансурову удалось обмануть врачей при получении лицензии на оружие.