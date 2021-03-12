Новое землетрясение произошло в Греции

12 марта в регионе Фессалия в центральной Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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Эпицентр последних подземных толчков находился рядом с городом Эласон, как и в прошлые разы. Очаги отстоят друг от друга на несколько километров. Данных о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мощное землетрясение 14 февраля 2021 года в Японии привело к тому, что на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из бассейнов, где хранится отработавшее ядерное топливо, выплеснулась вода. По данным энергетической компании TEPCO, обслуживающей АЭС, ситуация не представляла угрозы и не сказалась на процессе охлаждения топлива. Объём вылившейся жидкости оказался слишком мал, чтобы представлять опасность, да и содержание в ней радиоактивных веществ очень низкое. Таким образом, АЭС продолжили работать в штатном режиме.