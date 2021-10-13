«В здравом уме так не делают»: автоэксперт о видео ДТП с Собчак

Никакого повода спешить у водителя ВИП-такси, попавшего в ДТП с Ксенией Собчак в Краснодарском крае, не было, кроме одного — желания быстрее отвезти пассажиров в аэропорт Сочи, рассказал NEWS.ru координатор общественного движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Так он оценил кадры с моментом самого происшествия. Собеседник издания отметил, что обгон на данном участке дороге запрещён, об этом говорит разметка в виде сплошной линии. Судя по кадрам, водитель хотел обогнать ехавший впереди автобус.

Автобус едет с нормальной разрешённой скоростью. Очевидно, что водитель ВИП-такси, давайте назовём это так, стремился, предположим, любой ценой успеть в аэропорт. Почему это произошло? Подгоняли ли пассажиры или он сам принял решение — пока неизвестно. Никто в здравом уме и трезвой памяти не выезжает вот так на встречку, особенно в условиях ограниченной видимости в тёмное время суток, — подчеркнул эксперт.

Видео с моментом ДТП опубликовало издание RT в своём Telegram-канале.

ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место аварии.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в ВИП-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у неё не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее Собчак рассказала о подробностях своего допроса в ГСУ Главного управления МВД по Москве по делу о дорожно-транспортном происшествии в Сочи. По её словам, он длился около трёх часов, ей задавали вопросы, которые «не имеют отношения к тому, о чём спрашивают свидетелей». Телеведущая отметила, что понимает, «для чего всё это делается и на что рассчитывают».