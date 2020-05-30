Неизвестный ранил женщину из пистолета на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/686d5154-a2e6-11ea-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный человек сделал выстрел из травматического или пневматического пистолета и попал в прохожую женщину. Она получила ранение в ногу.

Пострадавшая сначала не почувствовала, что в неё стреляли. Она возвращалась в сопровождении другой женщины домой, сообщает портал 360tv.ru.

Уточняется, что инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе в САО г. Москвы. Раненую женщину госпитализировали.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, пытаются выяснить личность стрелка и откуда он стрелял.

Ранее NEWS.ru писал, что конфликт четырёх мужчин на Южнопортовой улице в Москве завершился стрельбой, два человека получили тяжёлые огнестрельные ранения. Отмечается, что мужчина стрелял из травматического пистолета.