Целую семью нашли мёртвой в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c5be574e-3658-11eb-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семью из трёх человек обнаружили погибшими в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе под Москвой.

Погибшими оказались супружеская пара, а также их 16-летняя дочь, передаёт РЕН ТВ.

Издание уточняет, что накануне супругам позвонили неизвестные и сообщили, что сгорел их загородный коттедж. Всей семьей они отправились на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого все трое перестали выходить на связь.

4 декабря супругов и дочь нашли мёртвыми в том самом доме, про пожар в котором им ранее сообщили. Рядом с коттеджем находился изрешечённый пулями сгоревший автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Причины смерти отца, матери и девушки-подростка устанавливаются.

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