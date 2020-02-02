https://static.news.ru/photo/28deea2c-45ce-11ea-bc2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной Осетии неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его вещи и обвинили в распространении запрещённых препаратов.

Как рассказали «Интерфаксу-Юг» в региональном отделении Союза журналистов России, нападавшие, которые представились Артуром и Черменом, посадили Мамедова в «Ниву» и показали какое-то удостоверение, не дав его прочитать. Они также проверили в телефоне журналиста его звонки и сообщения.

В результате «проверки» неизвестные потребовали от Мамедова «одеваться по-местному» и отпустили его.

Союз журналистов требует расследовать происшедшее и найти виновных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько журналистов пострадали во время освещения боевых действий в сирийском Алеппо. Репортёры были ранены, когда освещали наступление сирийской армии в районе Эль-Караси.