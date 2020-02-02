В Северной Осетии неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его вещи и обвинили в распространении запрещённых препаратов.
Как
В результате «проверки» неизвестные потребовали от Мамедова «одеваться по-местному» и отпустили его.
Союз журналистов требует расследовать происшедшее и найти виновных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько журналистов пострадали во время освещения боевых действий в сирийском Алеппо. Репортёры были ранены, когда освещали наступление сирийской армии в районе Эль-Караси.
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