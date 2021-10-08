Неизвестные избили детей у станции метро в Москве

Двое детей пострадали от рук неизвестных у станции «Коломенская» в Москве. Заявление о том, что их сына и его друга избили, подали в полицию родители одного из пострадавших, сообщают «Известия».

Родители утверждают , что дети были избиты неизвестными. Полиция проверяет информацию и выясняет подробности происшествия.

Накануне в столичном метро произошло нападение на пассажира. Происшествие получило широкий общественный резонанс, задержаны трое уроженцев Дагестана. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее следователи предъявили обвинения избившим мужчину в московском метро в покушении на убийство и угрозе полицейским. Инцидент произошёл 4 октября между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали избивать.