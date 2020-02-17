https://static.news.ru/photo/fc844bb2-517a-11ea-a49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД России/ТАСС

Злоумышленник, совершивший нападение на прихожан столичного храма, заявил, что заранее не планировал преступление.

Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо, радостности не было, — пояснил задержанный.

Он подчеркнул, что не готовился к преступлению заранее и не выбирал какой-то определённый храм, а просто зашёл в тот, который был рядом. Подозреваемый пояснил, что нож он купил в декабре прошлого года, а перчатки «нашёл на ходу».

По его словам, в день совершения преступления он шёл на работу. Мужчина рассказал, что живёт в хостеле у метро «Партизанская». Задержанный не смог ответить на вопрос о собственной вменяемости, а также признался, что иногда употребляет наркотики.

Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. «Я не врач», — сказал мужчина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Мужчина напал на двух людей в храме святителя Николая Чудотворца. Он нанёс им ножевые ранения. Нападавший не смог скрыться, ему помешали прихожане.

NEWS.ru сообщал, что видеозапись нападения на храм появилась в Сети.