Стрельба произошла на спортивном стадионе в Мобиле (Алабама) после футбольного матча между командами «ЛеФлор» и «Вилльямсон».
Правоохранительные органы подтверждают, что в результате инцидента пострадали не менее десяти человек в возрасте от 15 до 18 лет, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Два человека задержаны и допрашиваются, передаёт
Как писал News.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов штата Калифония получили сообщение о стрельбе возле школы в городе Иствейл. В результате операции были задержаны двое подозреваемых.