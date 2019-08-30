https://static.news.ru/photo/74582c5e-cbb0-11e9-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: DMM_News_ /Twitter

Стрельба произошла на спортивном стадионе в Мобиле (Алабама) после футбольного матча между командами «ЛеФлор» и «Вилльямсон».

Правоохранительные органы подтверждают, что в результате инцидента пострадали не менее десяти человек в возрасте от 15 до 18 лет, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Два человека задержаны и допрашиваются, передаёт NBC .

Как писал News.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов штата Калифония получили сообщение о стрельбе возле школы в городе Иствейл. В результате операции были задержаны двое подозреваемых.