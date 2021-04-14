Названа возможная причина пожара в частном доме на Урале

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По предварительным данным, причиной пожара в частном доме в Свердловской области, в результате которого погибли пятеро детей, могла стать ветхость электропроводки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушений правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие, — рассказал Горелых.

Валерий Горелых также уточнил, что дом, в котором произошла трагедия, был построен в 1957 году и отапливался с помощью печи, которую недавно заменили на новую. В настоящее время проводится опрос местных жителей, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. Четыре человека смогли выбраться из огня самостоятельно — двое взрослых и двое детей 3 и 1,5 года. Все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

Пятеро детей пропали при пожаре, в дальнейшем были обнаружены их тела.

В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Семья, в которой произошла трагедия, являлась многодетной, ранее состояла на учёте в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и живые дети родились от разных отцов. Один из них в настоящее время отбывает тюремное наказание.