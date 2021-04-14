Число погибших при пожаре на Урале детей возросло до пяти

https://static.news.ru/photo/08eb7c28-9daa-11eb-b3cb-96000091f725_660.jpg Фото: : МЧС по Свердловской области

До пяти возросло число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

В ведомстве также сообщили, что для более тщательного расследования обстоятельства трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. Четыре человека смогли выбраться из огня самостоятельно — двое взрослых и двое детей 3 и 1,5 года. Все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

Также сообщалось о том, что ещё пятеро детей пропали без вести. Позже тела четырёх из них были найдены, продолжались поиски пятого пропавшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, трагедия произошла в многодетной семье, где было семеро детей. В результате погибли пятеро из них: девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения.

Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и живые дети родились от разных отцов. Один из них в настоящее время отбывает тюремное наказание.