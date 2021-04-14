Тела четверых пропавших детей найдены после пожара в частном доме на Урале

https://static.news.ru/photo/e7f59fb4-f4ab-11ea-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

При разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области спасатели обнаружили тела четырёх детей, ранее считавшихся пропавшими. Поиски ещё одного ребёнка продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Тела четверых детей были обнаружены в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций. Спасатели занимаются поисками пятого ребёнка. По данным соседей, он может находиться под завалами.

Ранее сообщалось о том, что пятеро детей пропали без вести при пожаре в селе Бызово Свердловской области. Спасатели предполагали, что они могли находиться в сгоревшей части дома.

Инцидент произошёл в ночь на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. Пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей возрастом 3 и 1,3 года. Им удалось самостоятельно выбраться из загоревшегося дома до приезда спасателей. Пострадавшие госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

Площадь распространения огня составила 100 квадратных метров.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Липецке женщина и ребёнок погибли при пожаре в квартире.