В Липецке женщина и ребёнок погибли при пожаре в квартире

https://static.news.ru/photo/9e48361a-9d5c-11eb-8c70-96000091f725_660.jpg Фото: lipetsk.sledcom.ru

Девочка 2020 года рождения и её мать погибли в результате пожара в квартире на десятом этаже в Липецке, ещё два ребёнка госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В результате погибла женщина 1984 года рождения и её дочь 2020 года рождения, двое её детей 2017 и 2018 годов рождения с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении следственного ведомства.

Пожар произошёл в одной из квартир на 10-м этаже новостройки по улице Сергея Казьмина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, по факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщал NEWS.ru, суд в Санкт-Петербурге принял решение заключить в СИЗО генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Его задержали после пожара в здании. При ликвидации возгорания погиб один пожарный, двое находятся в реанимации с ожогами, они подключены к аппарату ИВЛ, ещё у одного пожарного обгорели руки.