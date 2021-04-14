Пятеро детей пропали при пожаре в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/6456faf0-5553-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Пятеро детей пропали без вести при пожаре в селе Бызово Свердловской области. Спасатели предполагают, что они могли находиться в сгоревшей части дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурной службы в 01:45 15 апреля по местному времени (23:45 по Москве). Площадь возгорания не уточняется.

В результате инцидента пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей возрастом 3 и 1,3 года. Пострадавшие госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

Поиски пятерых детей, которые могли находиться в помещении, продолжаются.

На место происшествия по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что возле аэродрома в Орешково на территории Калужской области неизвестные подожгли траву, в результате чего едва не произошёл крупный пожар. Об этом писал NEWS.ru.