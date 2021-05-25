Названа причина столкновения японского и российского судов

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Когда произошло столкновение российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару», в море был сильный туман. Это могло стать причиной аварии, сообщил РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.

ЧП произошло около шести утра (полночь по мск) в 23 километрах от берега, недалеко от города Момбецу. На борту у японцев было пять человек — трое из них погибли. У россиян экипаж состоял из 23 человек — они все живы.

Россияне эвакуировали с повреждённого судна всех японцев, трое были без сознания — позднее выяснилось, что они погибли.

Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что этой шхуны там и не должно было бы быть, потому что это слишком далеко от берега.

Российский капитан действовал в соответствии со всеми инструкциями. Судно сразу же остановилось, японцев спасли, об инциденте сообщили в службу безопасности на море Японии. Пока спасатели добирались до места аварии, трое граждан Японии погибли. Генконсул Сергей Марин предположил, что они переохладились.

По его словам, сейчас «Амур» идет в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует.

Ранее сообщалось, что при столкновении японское судно перевернулось. Были спасены все пять членов экипажа, однако трое из них находились в критическом состоянии.