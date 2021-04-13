Названа предварительная причина пожара на «Невской мануфактуре»

https://static.news.ru/photo/ac75d0b0-9c46-11eb-b961-96000091f725_660.jpg Фото: Градозащитный Петербург/vk.com

Причиной пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге мог быть умышленный поджог.

Предварительная причина — умышленный поджог, — об этом заявил РИА Новости источник в экстренных службах.

Пока нет никакой официальной информации на этот счёт.

12 апреля пожар охватил все шесть этажей фабрики, построенной в 1861 году. Сейчас его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. На здание было сброшено более 240 тонн воды. При ликвидации возгорания погиб один пожарный, двое находятся в реанимации с ожогами, они подключены к аппарату ИВЛ, ещё у одного пожарного обгорели только руки.

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Оперативная группа из сотрудников центрального аппарата МЧС выехала в Санкт-Петербург для помощи в тушении «Невской мануфактуры». Сейчас на месте ЧП работают 350 человек и 73 единицы техники.

Как писал NEWS.ru, следователи возбудили уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». Были задержаны 48-летний генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его 37-летний заместитель. Известно, что в 2020 и 2021 годах сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу выявили нарушения пожарной безопасности, из-за которых эксплуатация здания не должна была осуществляться, и подозреваемые знали об этом.