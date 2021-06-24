Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Ленинградской области

Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Ленинградской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным», крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя, — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что вертолёт Ми-8, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области.
По имеющимся данным, вертолёт совершал учебный полёт. Предварительно известно о трёх погибших.
Подробности происшествия устанавливаются.