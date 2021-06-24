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Происшествия

Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Ленинградской области

22:06, 24 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Ленинградской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным», крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что вертолёт Ми-8, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области.

По имеющимся данным, вертолёт совершал учебный полёт. Предварительно известно о трёх погибших.

Подробности происшествия устанавливаются.

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