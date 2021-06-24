Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Ленинградской области

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Жертвами крушения вертолёта Ми-8 стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, вертолёт совершал учебный полёт. Причины катастрофы не сообщаются. В Росгвардии подтвердили, что разбившийся вертолёт принадлежал их ведомству. Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в Гатчинском районе. По данным...