Названа предположительная причина инцидента в Шереметьево

Возможной причиной инцидента в аэропорту Шереметьево предположительно стало недопонимание между сотрудниками, работающими на обледенительных машинах и командиром воздушного судна, заявил источник «Москве 24». Он уточнил, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего по данным видеорегистраторов.

Парень (водитель служебной машины — NEWS.ru) жив, сломал руку. Повреждена вторая рука тоже. Самое главное, что человек жив, — уточнил инсайдер.

В процессе обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью борт дёрнулся и, по всей видимости, зацепил крылом стрелку машины, которая из-за этого перевернулась. Персонал самолёта Airbus A350-900, направляющегося в Канкун (Мексика), столкновения не заметил. Об инциденте сообщили сами пассажиры лайнера.

Ранее меры безопасности были усилены в столичном аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании более 20 самолётов. О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта.