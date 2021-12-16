Названа предположительная причина инцидента в Шереметьево
«Москва 24»: вероятной причиной инцидента в Шереметьево стало недопонимание сотрудников
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:32, 16 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Возможной причиной инцидента в аэропорту Шереметьево предположительно стало недопонимание между сотрудниками, работающими на обледенительных машинах и командиром воздушного судна, заявил источник «Москве 24». Он уточнил, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего по данным видеорегистраторов.
Парень (водитель служебной машины — NEWS.ru) жив, сломал руку. Повреждена вторая рука тоже. Самое главное, что человек жив, — уточнил инсайдер.
В процессе обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью борт дёрнулся и, по всей видимости, зацепил крылом стрелку машины, которая из-за этого перевернулась. Персонал самолёта Airbus A350-900, направляющегося в Канкун (Мексика), столкновения не заметил. Об инциденте сообщили сами пассажиры лайнера.
Ранее меры безопасности были усилены в столичном аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании более 20 самолётов. О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта.