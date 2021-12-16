Напавший на МФЦ в Москве мужчина усомнился, что мог кого-то убить

Сергей Глазов, застреливший двух сотрудников МФЦ на юго-востоке Москвы, не поверил, что его оружие могло причинить кому-то смертельный вред. Он пожелал присутствовать при судмедэкспертизе погибших, сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева на странице в Facebook. В результате стрельбы в учреждении погибли два человека, ещё четверо, включая 10-летнюю девочку, получили ранения.

Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему... тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек, — написала Меркачева.

Она добавила, что стрелок усомнился в том, что пули, находившиеся в его оружии, могли стать причиной смерти.

Инцидент в МФЦ «Рязанский» произошёл 7 декабря. 45-летний москвич Сергей Глазов открыл в учреждении стрельбу из травматического оружия, переделанного под боевые патроны. В результате погибли администратор и сотрудник охраны, четыре человека получили ранения, среди пострадавших – 10-летняя девочка. Бывшая сожительница стрелка предположила, что он мог пойти на преступление из-за психических отклонений. Глазову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал «домыслами» заявления о якобы имеющихся у бывшего разведчика Глазова отклонениях. По словам Гончарова, в спецслужбах любого сотрудника с психическими или моральными отклонениями сразу ставят на учёт и пытаются вылечить.