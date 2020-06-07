Накануне похищения сыну адвоката Скрыпника писали с неизвестного номера

https://static.news.ru/photo/71249cce-a973-11ea-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixbay.com

Сын адвоката Константина Скрыпника накануне похищения получил сообщение с неизвестного номера.

Передай отцу, что если он не заткнёт рот у Б. [фамилия следователя СК РФ], то замолчит навсегда, — говорилось в сообщении.

Через несколько дней самому адвокату прислали другое сообщение: «Твой сын в Цхинвале. Отдай документы по компаниям».

17-летний сын Скрыпника пропал 5 июня 2020 года. 7 июня его нашли в деревне Каменки-Дранишниково в Подмосковье. Преступников задержали.

NEWS.ru писал, что Константин Скрыпник связывает похищение подростка со своими показаниями по делу банды Аслана Гагиева. Адвокат выразил надежду, что его и его семью включат в программу защиты свидетелей, так как существует реальная угроза жизни.