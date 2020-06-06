Адвокат Скрыпник назвал причину похищения своего сына

https://static.news.ru/photo/85fe07b8-a8c2-11ea-adb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похищение сына адвоката Константина Скрыпника связано с тем, что юрист даёт показания по делу о новых участниках банды Аслана Гагиева. Об этом он сам рассказал после допроса в Следственном комитете.

Мужчина является свидетелем по уголовному делу, передаёт ТАСС. По его словам, существуют хорошие и проверяемые свидетельства, доказывающие причастность этих лиц к тяжким преступлениям.

Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей, — подчеркнул он.

Скрыпник выразил надежду, что его и его семью включат в программу защиты свидетелей, так как существует реальная угроза жизни.

Хотя это дорогое и очень редкое удовольствие, большой объём затрат со стороны государства, и не в каждом случае предоставляется, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, 17-летний Евгений Скрыпник исчез 5 июня 2020 года. 7 июня ребёнка нашли. Его держали в подвальном помещении под Ногинском (Подмосковье). Подросток даёт показания, медики снимают побои. СК РФ возбудил уголовное дело.