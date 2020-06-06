Адвокат Скрыпник назвал причину похищения своего сына

Похищение сына адвоката Константина Скрыпника связано с тем, что юрист даёт показания по делу о новых участниках банды Аслана Гагиева. Об этом он сам рассказал после допроса в Следственном комитете.
Мужчина является свидетелем по уголовному делу,
Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей, — подчеркнул он.
Скрыпник выразил надежду, что его и его семью включат в программу защиты свидетелей, так как существует реальная угроза жизни.
Хотя это дорогое и очень редкое удовольствие, большой объём затрат со стороны государства, и не в каждом случае предоставляется, — добавил он.
Как писал NEWS.ru, 17-летний Евгений Скрыпник исчез 5 июня 2020 года. 7 июня ребёнка нашли. Его держали в подвальном помещении под Ногинском (Подмосковье). Подросток даёт показания, медики снимают побои. СК РФ возбудил уголовное дело.
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