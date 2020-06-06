Пропавшего сына адвоката Скрыпника нашли связанным в поле под Ногинском

https://static.news.ru/photo/7cd8e270-a89f-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Подмосковье нашли сына известного адвоката Константина Скрыпника. Мальчик, о местонахождении которого не было известно с 5 июня, был обнаружен живым, но связанным в поле под Ногинском. Информацию об этом подтвердил телеканал РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала «Baza», 16-летнего подростка 36 часов удерживали в заложниках. Во избежание побега неизвестные сковали его наручниками. При себе у мальчика была найдена записка с угрозами. Её текст не приводится.

Константин Скрыпник работает адвокатом. Кроме того, он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева. Именно с этим процессом, по мнению юриста, и связано похищение его ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что Скрыпник из-за поступающих ему угроз обратился в ФСБ. В частности, выяснилось, что одно из сообщений было отправлено его сыну. В нём неизвестные просили Скрыпника «замолчать». К сообщению была прикреплена фотография главного киллера банды Джако Руслана Юртова.