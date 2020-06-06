Сын адвоката Константина Скрыпника таинственно исчез в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/819e6a76-a89c-11ea-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье пропал сын известного российского адвоката Константина Скрыпника. 16-летний подросток ушёл из дома 5 июня, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Отец мальчика уже обратился в полицию. По некоторым данным, незадолго до этого он получал угрозы в свой адрес.

Связаться с парнем невозможно, Женя уже третьи сутки не отвечает на звонки. Известно, что ребёнок был одет в серую куртку, футболку оранжевого цвета и шорты.

Константин Скрыпник работает адвокатом. Кроме того, он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, передаёт Пятый канал.

Ранее «Росбалт» сообщал , что Скрыпник из-за поступающих ему угроз обратился в ФСБ. В частности, выяснилось, что одно из сообщений было отправлено его сыну. В нём неизвестные просили Скрыпника «замолчать». К сообщению была прикреплена фотография главного киллера банды Джако Руслана Юртова.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток. По предварительной информации, он сам вышел из леса. Родители пытались найти его своими силами, а после обратились в полицию. Следственные органы после исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В поисках пропавшего принимали участие до 300 человек.