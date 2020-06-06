Сын адвоката Константина Скрыпника таинственно исчез в Подмосковье

В Подмосковье пропал сын известного российского адвоката Константина Скрыпника. 16-летний подросток ушёл из дома 5 июня, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Отец мальчика уже обратился в полицию. По некоторым данным, незадолго до этого он получал угрозы в свой адрес.
Связаться с парнем невозможно, Женя уже третьи сутки не отвечает на звонки. Известно, что ребёнок был одет в серую куртку, футболку оранжевого цвета и шорты.
Константин Скрыпник работает адвокатом. Кроме того, он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева,
Ранее «Росбалт»
Ранее NEWS.ru писал, что пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток. По предварительной информации, он сам вышел из леса. Родители пытались найти его своими силами, а после обратились в полицию. Следственные органы после исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В поисках пропавшего принимали участие до 300 человек.
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