Пропавшего три дня назад в Пермском крае мальчика нашли живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток. По предварительной информации, он сам вышел из леса.
Об этом РИА Новости
Предварительно установлено, что он сам вышел в окрестности одного из населённых пунктов Гайнского района, о чём поисковому отряду сообщили местные жители, — сказали в ведомстве.
Мальчик пропал 3 июня в посёлке Лель Гайнского района. Он отправился к реке с двумя друзьями. На обратном пути компания разошлась, мальчик до дома не дошёл. Родители пытались найти его своими силами, а ночью обратились в полицию. Следственные органы после исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В поисках пропавшего принимали участие до 300 человек.
Ранее NEWS.ru писал о пропаже шестилетнего ребёнка в Башкирии.
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