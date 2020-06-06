Пропавшего три дня назад в Пермском крае мальчика нашли живым

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В Кемеровской области во время испытания оборудования погиб замначальника пожарно-спасательной части № 8. За его жизнь врачи боролись несколько дней, однако он скончался, не приходя в сознание.

Инцидент произошёл во вторник, 2 июня, в городе Анжеро-Судженск. В ходе теста один из сотрудников не удержал в руках пожарный рукав. Под напором воды брандспойт отлетел в сторону и ударил...