В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/e4c54782-a7cf-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"/vk.com

Сотрудники полиции ведут поиски шестилетнего мальчика, пропавшего 5 июня в Салаватском районе республики. Ребёнок исчез во время прогулки.

Предварительно установлено, что днём 5 июня 2020 года мальчик вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района, после чего ушёл в неизвестном направлении, — сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.

Родители ребёнка обнаружили, что мальчик пропал, и вызвали правоохранителей. Сейчас в поиске несовершеннолетнего задействованы следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС и волонтёрами.

Ране NEWS.ru писал, что спасатели и волонтёры Пермского края четвёртые сутки продолжают поиски 10-летнего Кости Лунегова, пропавшего в лесу в Гайнском районе 3 июня. С момента начала поисков был обнаружен только велосипед школьника. К поиску подключились поисковые отряды «Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край» и «Лиза Алерт».